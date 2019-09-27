Чемпион мира по биатлону Ростовцев стал красноярским министром спорта

Министром спорта Красноярского края назначен трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев. Он приступит к выполнению обязанностей с 30 сентября, информирует РИА «Новости».

Ростовцев — серебряный призёр Олимпиады в Турине, трёхкратный чемпион мира по биатлону, шестикратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы по биатлону, серебряный призёр общего зачёта Кубка мира в 2002 году. Завершил карьеру по окончании сезона-2005/06.

Затем Ростовцев начал политическую деятельность. Был депутатом красноярского горсовета, возглавлял минспорта Иркутской области. В сентябре 2016 года был избран депутатом Заксобрания Красноярского края, где в том числе занимался подготовкой региона к Универсиаде и другими спортивными проектами.