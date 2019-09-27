Усачёва — лидер после короткой программы на юниорском этапе Гран-при в Загребе
На юниорском этапе Гран-при в Загребе (Хорватия) россиянка Дарья Усачёва выиграла короткую программу, набрав 71,09 балла.
Второй стала кореянка Хэ Ин Ли (69,29). Ещё одна россиянка, Анна Фролова, занимает третье место (67,93).
Произвольную программу девушки представят завтра, 28 сентября.
Гран-при среди юниоров. Загреб (Хорватия)
Юниорки. После короткой программы
1. Дарья Усачёва (Россия) — 71,09
2. Хэ Ин Ли (Корея) — 69,29
3. Анна Фролова (Россия) — 67,93.
Видео доступно на странице Международного союза конькобежцев в «Твиттере».
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