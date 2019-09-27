Немецкая легкоатлетка задумывалась о том, чтобы бойкотировать ЧМ в Дохе

Чемпионка Европы по прыжкам в длину немка Малайка Михамбо выразила мнение, что выбор Дохи столицей чемпионата мира по лёгкой атлетике был ошибкой.
«Думаю, когда идёт выбор места проведения турнира, важно обращать внимание на социальные, политические и экологические аспекты. Как вариант, можно было провести соревнования на стадионе поменьше, чтобы на охлаждение тратилось меньше энергии.
Надо просто не думать об этом и выступить на турнире. Можно было бы бойкотировать чемпионат, однако спортивная карьера важнее. Бойкот — не лучшее решение", — приводит слова Михамбо Frankfurter Allgemeine.
Михамбо — победительница чемпионата Европы 2018 года. Также она завоевала бронзовую награду на турнире в 2016 году.
Чемпионат мира в Дохе пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
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