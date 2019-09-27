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Россиянка Каширина стала серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике в Таиланде

Россиянка Каширина стала серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике в Таиланде
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Татьяна Каширина завоевала серебряную награду в весовой категории свыше 87 кг на чемпионате мира по тяжёлой атлетике, который проходит в Таиланде.

Каширина показала второй результат в рывке (140 кг), в толчке (178 кг) и по сумме (318 кг). Таким образом, российские спортсмены выиграли первую медаль на турнире.

Победу одержала представительница Китая Ли Вэньвэнь с результатом 332 кг (146+186). Ей удалось побить мировые рекорды Кашириной в толчке (185 кг) и по сумме (331). Бронзовая награда в активе китаянки Мэн Супин – 311 кг (137+174).

Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира
Весовая категория свыше 87 кг

1. Ли Вэньвэнь (Китай) – 332 кг (146+186)
2. Татьяна Каширина (Россия) – 318 кг (140+178)
3. Мэн Супин (Китай) – 311 кг (137+174).

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