Россиянка Каширина стала серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике в Таиланде
Россиянка Татьяна Каширина завоевала серебряную награду в весовой категории свыше 87 кг на чемпионате мира по тяжёлой атлетике, который проходит в Таиланде.
Каширина показала второй результат в рывке (140 кг), в толчке (178 кг) и по сумме (318 кг). Таким образом, российские спортсмены выиграли первую медаль на турнире.
Победу одержала представительница Китая Ли Вэньвэнь с результатом 332 кг (146+186). Ей удалось побить мировые рекорды Кашириной в толчке (185 кг) и по сумме (331). Бронзовая награда в активе китаянки Мэн Супин – 311 кг (137+174).
Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира
Весовая категория свыше 87 кг
1. Ли Вэньвэнь (Китай) – 332 кг (146+186)
2. Татьяна Каширина (Россия) – 318 кг (140+178)
3. Мэн Супин (Китай) – 311 кг (137+174).
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