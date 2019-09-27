Российская велогонщица Гареева остановилась в шаге от медали на юниорском ЧМ

Россиянка Айгуль Гареева заняла четвёртое место в гонке на 86 км в рамках юниорского чемпионата мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Йоркшире (Великобритания). Она до последних метров дистанции претендовала на победу, но в итоге пропустила вперёд трёх соперниц.

Золото выиграла американка Меган Ястраб. Серебро завоевала бельгийка Жюли де Вильде. Бронза досталась представительнице Нидерландов Лике Ноойен.

Чемпионат мира по велоспорту. Юниорки. Йоркшир. Гонка на 86 км

1. Меган Ястраб (США) — 2:08:00.

2. Жюли де Вильде (Бельгия) — то же время.

3. Лике Ноойен (Нидерланды) — то же время

4. Айгуль Гареева (Россия) — то же время.

23 сентября Гареева выиграла золото юниорского чемпионата мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 13,7 км.