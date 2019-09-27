Туктамышева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева одержала победу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 229,12 балла.

Туктамышева чисто исполнила два тройных акселя в начале произвольной программы. Она допустила только одну серьёзную ошибку — падение с каскада двойной аксель — тройной тулуп.

Второй стала двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович (193,09). Призовую тройку замкнула Анастасия Губанова (188,57).

Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга. Первый этап

Женщины. Итоговое положение



1. Елизавета Туктамышева – 229,12

2. Серафима Саханович – 193,09

3. Анастасия Губанова – 188,57

4. Анастасия Гулякова – 184,36

5. Алёна Дейнеко – 182,11

6. Елизавета Нугуманова – 180,21

7. Алиса Будзько – 172,63

8. Мария Талалайкина – 168,33

9. Алёна Леонова – 159,33.