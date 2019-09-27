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Туктамышева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Туктамышева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева одержала победу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 229,12 балла.

Туктамышева чисто исполнила два тройных акселя в начале произвольной программы. Она допустила только одну серьёзную ошибку — падение с каскада двойной аксель — тройной тулуп.

Второй стала двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович (193,09). Призовую тройку замкнула Анастасия Губанова (188,57).

Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга. Первый этап
Женщины. Итоговое положение

1. Елизавета Туктамышева – 229,12
2. Серафима Саханович – 193,09
3. Анастасия Губанова – 188,57
4. Анастасия Гулякова – 184,36
5. Алёна Дейнеко – 182,11
6. Елизавета Нугуманова – 180,21
7. Алиса Будзько – 172,63
8. Мария Талалайкина – 168,33
9. Алёна Леонова – 159,33.

Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга
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