Отец Турсынбаевой: мы доверяем Тутберидзе, она всё делает на высшем уровне

Байтак Турсынбаев, отец 19-летней фигуристки из Казахстана Элизабет Турсынбаевой, рассказал, как восстанавливается после травмы ученица прославленного российского тренера Этери Тутберидзе. По его словам, он полностью доверяет 45-летнему специалисту.

«Она тренируется, 29 сентября мы выезжаем в Китай на Shanghai Trophy. До 6 октября мы будем там. Лечение Элизабет идёт параллельно. В спорте ведь так: если есть травма, надо лечиться, не прерывая тренировок.

Тренировки не прекращались. В начале сентября они шли в расслабленном, усечённом режиме, но сейчас мы не пропускаем тренировки. И Элизабет уже нормально откатывает. У нас подобное было перед юношеской Олимпиадой в 2016-м и в прошлом году. Морально мы ко всему готовы. Но неприятно, когда это случается перед началом сезона.

Это, конечно, немного сбило ритм, но моральный дух очень крепок. Тем более тренер Этери Тутберидзе всегда поддерживает Элизабет. Мы чувствуем поддержку от всех наших болельщиков — как из Казахстана, так и из России.



Федерация фигурного катания Казахстана ищет нового тренера для Элизабет? Это слухи. Я не знаю, кто их распространяет. Мы никуда не собираемся уходить. Элизабет состоит в команде Этери Тутберидзе, это сильнейшая команда мира. Мы полностью доверяем Тутберидзе. Находимся в постоянном контакте, советуемся с ней. Она всё делает на высшем уровне", — цитирует Турсынбаева Sports.kz.

Турсынбаева до 2013 года выступала за Россию, тренируясь в группе Этери Тутберидзе. После переезда в Канаду к Брайану Орсеру она сменила спортивное гражданство и стала представлять Казахстан, а в 2018-м вернулась к Тутберидзе.

Отец фигуристки Турсынбаевой обратился к болельщикам после травмы дочери