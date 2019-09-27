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Норвежские легкоатлеты из-за отравлений покинули отель, в котором живут россияне

Норвежские легкоатлеты из-за отравлений покинули отель, в котором живут россияне
Другие / Лёгкая атлетика 0

Член российской делегации на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе заявил, что сборная Норвегии больше не проживает в катарском отеле Ezdan Hotel из-за массовых случаев отравления.

На время проведения мирового первенства российская команда также разместилась в этой гостинице.

«Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а всё остальное — натуральный дом колхозника. Если сравнивать условия этого отеля с тем местом пребывания, где мы жили два года назад, то в Лондоне был отель 15 звёзд.

Еда здесь такая, что невозможно есть. Не случайно норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель. Могу со всей уверенностью заявить, что уровень проживания и качество еды в этом отеле не соответствует уровню чемпионата мира. Мне кажется, Международная ассоциация легкоатлетических федераций должна незамедлительно разобраться в этой ситуации", — заявил ТАСС член российской делегации.

Чемпионат мира в Дохе состоится с 27 сентября по 6 октября.

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Источник: ТАСС

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