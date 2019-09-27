Российские волейболистки уступили США и потеряли шансы выиграть Кубок мира

Женская сборная России по волейболу в матче девятого тура Кубка мира в Японии проиграла команде США со счётом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15). Для подопечных Серджо Бузато это поражение стало вторым в турнире.
Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Нидерландов (3:0), а также проиграли сборной Китая (0:3). Американки одержали восьмую победу.
Завтра, 28 сентября, россиянки сыграют со сборной Кении. Сборная России потеряла шансы выиграть Кубок мира. Даже в случае двух побед в оставшихся матчах и двух поражений лидера — сборной Китая — россиянки не смогут обойти олимпийских чемпионок 2016 года по очкам и по соотношению сетов.
В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.
- 27 сентября 2019
-
14:23
-
14:18
-
14:11
-
13:38
-
13:23
-
13:17
-
11:55
-
11:30
-
11:13
-
10:23
-
10:01
-
09:24
-
09:10
-
01:06
-
00:20
- 26 сентября 2019
-
23:48
-
23:14
-
22:39
-
21:46
-
20:37
-
20:32
-
20:12
-
19:41
-
18:19
-
17:47
-
17:20
-
16:41
-
16:16
-
15:03
-
14:19
-
14:09
-
13:52
-
12:34
-
12:11
-
11:28