Стал известен состав юношеской сборной России по бадминтону на ЧМ в Казани

В Татарстане завершается сбор, посвящённый подготовке сборной России к чемпионату мира по бадминтону среди спортсменов до 19 лет. Турнир стартует в Казани 30 сентября.
Тренер юношеской сборной России Николай Николаенко назвал состав команды, которая будет представлять страну на мировом первенстве. В него вошли: Георгий Карпов, Георгий Лебедев, Егор Холкин, Егор Вельп, Лев Баринов, Илья Ким, Таймаз Гареев, Тимур Валиуллин, Анастасия Шаповалова, Анастасия Курдюкова, Виктория Козырева, Мария Сухова, Мария Голубева, Анастасия Боярун и Алёна Яковлева.
«Сбор прошёл в штатном режиме, 27 сентября — последний день. Все здоровы и хорошо отработали. Задача была продолжить работать над скоростью и физическими кондициями, подвести команду к пику формы, отработать варианты и сочетания пар на командный турнир. Все поставленные задачи мы выполнили, теперь будем стараться показать свой максимальный бадминтон на турнире», — цитирует Николаенко пресс-служба Федерации бадминтона России.
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