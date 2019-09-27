Талахадзе установил три мировых рекорда на ЧМ по тяжёлой атлетике в Таиланде

На чемпионате мира по тяжёлой атлетике, который проходит в Таиланде, грузинский штангист Лаша Талахадзе установил новые мировые рекорды в рывке, толчке и в сумме классического двоеборья в весовой категории свыше 109 кг.

Сегодня, 27 сентября, Талахадзе взял в сумме двоеборья 484 кг (220 кг в рывке + 264 кг в толчке).

Мировые достижения, установленные грузином ранее, составляли 218 кг в рывке, 260 кг в толчке и 478 кг в сумме.

До этого россиянка Татьяна Каширина завоевала серебряную награду в весовой категории свыше 87 кг. Она показала второй результат в рывке (140 кг), в толчке (178 кг) и по сумме (318 кг). Победу одержала представительница Китая Ли Вэньвэнь с результатом 332 кг (146+186). Ей удалось побить мировые рекорды Кашириной в толчке (185 кг) и по сумме (331).