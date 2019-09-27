Олимпийская чемпионка по велоспорту Слюсарева стала новым мэром Тулы

Депутаты Тульской городской думы шестого созыва избрали новым мэром олимпийскую чемпионку Ольгу Слюсареву.

«Большинством голосов депутаты Тульской городской думы шестого созыва избрали Ольгу Слюсареву новым мэром. Ольга Анатольевна торжественно приняла присягу. Символический ключ города-героя Тулы ей передал председатель Тульской городской думы пятого созыва Юрий Цкипури», – говорится в сообщении гордумы.

Слюсарева – российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России. Ранее она работала председателем областного комитета по спорту и молодёжной политике, а также была депутатом Тульской областной думы пятого созыва.