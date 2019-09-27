Фигурист Свириденко одержал победу на Кубке Санкт-Петербурга, Лазукин — третий

На первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию первое место занял Леонид Свириденко. По итогам короткой и произвольной программ он получил от судей 238,01 балла.
Вторым стал Андрей Зубер (231,28). Третий результат показал Андрей Лазукин (226,95), который после короткой программы был пятым.
Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга. Первый этап
Мужчины. Итоговое положение
1. Леонид Свириденко – 238,01
2. Андрей Зубер – 231,28
3. Андрей Лазукин – 226,95
4. Александр Акимов – 216,61
5. Кирилл Соколов – 200,14
6. Владислав Катичев – 182,27
7. Александр Евтухов – 182,24
8. Александр Петров – 181,57
Произвольная программа
1. Леонид Свириденко – 157,65
2. Андрей Лазукин – 151,17
3. Андрей Зубер – 150,75
4. Александр Акимов – 135,98
5. Кирилл Соколов – 123,39
6. Александр Евтухов – 121,08
7. Владислав Катичев – 117,27
8. Александр Петров – 114,36.
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