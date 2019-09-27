Фигурист Свириденко одержал победу на Кубке Санкт-Петербурга, Лазукин — третий

На первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию первое место занял Леонид Свириденко. По итогам короткой и произвольной программ он получил от судей 238,01 балла.

Вторым стал Андрей Зубер (231,28). Третий результат показал Андрей Лазукин (226,95), который после короткой программы был пятым.

Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга. Первый этап

Мужчины. Итоговое положение

1. Леонид Свириденко – 238,01

2. Андрей Зубер – 231,28

3. Андрей Лазукин – 226,95

4. Александр Акимов – 216,61

5. Кирилл Соколов – 200,14

6. Владислав Катичев – 182,27

7. Александр Евтухов – 182,24

8. Александр Петров – 181,57



Произвольная программа



1. Леонид Свириденко – 157,65

2. Андрей Лазукин – 151,17

3. Андрей Зубер – 150,75

4. Александр Акимов – 135,98

5. Кирилл Соколов – 123,39

6. Александр Евтухов – 121,08

7. Владислав Катичев – 117,27

8. Александр Петров – 114,36.