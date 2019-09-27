Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на Кубок мира
Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу огласил состав команды на Кубок мира, который стартует в Японии 1 октября, сообщает официальный сайт ВФВ.
Состав сборной России
Связующие: Дмитрий Ковалёв, Сергей Гранкин.
Диагональные: Денис Земчёнок, Павел Круглов.
Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин.
Доигровщики: Фёдор Воронков, Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, Андрей Сурмачевский.
Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев.
Сборная России стартует матчем с командой Ирана. Соревнования завершатся 15 октября.
В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.
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