Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на Кубок мира

Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу огласил состав команды на Кубок мира, который стартует в Японии 1 октября, сообщает официальный сайт ВФВ.

Состав сборной России

Связующие: Дмитрий Ковалёв, Сергей Гранкин.

Диагональные: Денис Земчёнок, Павел Круглов.

Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин.

Доигровщики: Фёдор Воронков, Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, Андрей Сурмачевский.

Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев.

Сборная России стартует матчем с командой Ирана. Соревнования завершатся 15 октября.

В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.