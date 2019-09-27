Бах: МОК заинтересован в том, чтобы поймать всех обманщиков перед Играми в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация проводит большую работу, связанную с очищением спорта от допинга.
«Мы должны быть политически нейтральными, это главная задача для МОК, чтобы не было никакой дискриминации с политической стороны. Мы должны уважать политику, но в то же время быть независимыми и не поддаваться её влиянию на спорт.
На встрече мы также обсудили вопрос со спортсменами-трансгендерами. Это было сделано как с человеческой, так и с научной точек зрения. Уже разрабатывается план действий по работе с такими спортсменами. Эти планы будут направлены всем федерациям.
МОК очень заинтересован в том, чтобы поймать всех обманщиков перед Олимпиадой в Токио. Для этого тоже ведётся активная работа со всеми соответствующими организациями. Мы понимаем, каким должен быть спорт в будущем. Он должен быть без допинга. ИААФ делает большую работу, чтобы помочь нам в этом", — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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