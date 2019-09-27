Глава IAAF: мы не отбирали у россиян флаг

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу прокомментировал ситуацию с российской лёгкой атлетикой. Российские спортсмены из-за отстранения ВФЛА могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе.
«Наш спорт – это вызов со многих сторон, но мы должны принимать решения. Вы все знаете, что происходило с Россией и её допинговыми делами. Мы хотим, чтобы россияне соревновались, мы за чистоту спорта, но в то же время мы не можем дать возможность им выступать в тех условиях, в которых сейчас находится российская лёгкая атлетика.
Мы не отбирали у них флаг. Мы дали им нейтральный статус, и мы уверены в своём решении на сто процентов. Это было взвешенное решение, которое принимали компетентны люди. Есть критерии, о которых вы хорошо знаете, которым должна соответствовать РУСАДА. Через три недели мы узнаем больше о ситуации с Россией», — передаёт слова Коу корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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