Бах: МОК хочет быть уверен на 100%, что у России не возникнет проблем с допингом

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал то, что на чемпионате мира в Дохе (Катар) российские легкоатлеты выступят под нейтральным флагом.

«Мы уверены, что очень важно дать возможность чистым спортсменам соревноваться. В Катар приехали 30 чистых российских атлетов. Такова ситуация на данный момент. Да, МОК вернул флаг России для Олимпиады в Токио, но с лёгкой атлетикой ситуация такая, какая есть. Мы уважаем их решение и полностью им доверяем.

Похожая ситуация была у нас в МОК, когда мы вынуждены были лишить ОКР статуса, в результате чего россияне выступали на Играх в Пхёнхчане под нейтральным флагом. Потом ОКР выполнил те критерии, о которых мы просили. Поэтому организацию восстановили в правах. Сомневаюсь ли я в России? Сомнения есть всегда. Мы должны быть на сто процентов уверены, что у россиян больше не будет проблем с допингом.

Ситуация по России в руках ВАДА, которая дала РУСАДА три недели на объяснения. МОК полностью доверяет и уважает новые правила работы. На данный момент я не могу спекулировать на том, какой вердикт вынесет ВАДА по отношению к русским", — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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