Участники «Серпуховского марафона» бесплатно посетят обзорную экскурсию в городе

В Серпухове 5 октября состоится «Серпуховский марафон». Забег станет пятым в серии легкоатлетических мероприятий «Живу Спортом». Ранее в Звёздном городке, Зарайске, Сергиевом Посаде и Дмитрове уже прошли старты серии, участниками которых стали более 7000 человек.

На «Серпуховском марафоне» будут доступны четыре дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Участие в забеге является бесплатным. Помимо марафона, для участников забега будет организована обзорная экскурсия по историческим местам Серпухова. Сбор участников на экскурсию будет осуществляться у сцены в 14:00. Продолжительность экскурсии составит 2,5 часа.

«Забег в Серпухове – это прекрасный шанс насладиться архитектурой города Золотого кольца России. Это город с живописными видами и богатой историей. Также это отличная возможность для развития спортивно-событийного туризма региона. Уверен, что участники мероприятия останутся под большим впечатлением от забега. Особенно будут рады те, кто принимал участие в предыдущих соревнованиях. Ведь в этом году были разработаны специальные награды за участие в марафонах — пять медалей образуют единую композицию в виде одной целой медали», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.