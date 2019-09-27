Бузато прокомментировал поражение в матче с США на Кубке мира по волейболу

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато прокомментировал поражение в матче с командой США на Кубке мира в Японии со счётом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).

«Моё впечатление об игре? Это было отлично. У меня позитивные ощущения, потому что мы действовали как одно целое в матче с лучшими игроками мира. Я могу быть удовлетворён тем, как мы сыграли. Теперь нужно проанализировать игру и понять, почему мы уступили», — приводит слова Бузато официальный сайт Международной федерации волейбола.

Завтра, 28 сентября, россиянки сыграют со сборной Кении. В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.

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