Бывший тренер «СКИФа» возглавил гандбольный «Спартак»

На пост главного тренера московской гандбольной команды «Спартак» назначен Олег Кулешов, ранее работавший в «СКИФе» (Краснодар).



«Я рад, что буду работать в таком большом клубе как «Спартак». Перед нами стоит ряд непростых задач, которые предстоит решать. Команда показала хорошие результаты в предыдущих сезонах, высокое качество игры. Есть нюансы, которые нужно добавлять, чтобы добиваться больших целей. Сейчас главная задача — наладить систему командной игры. Некоторых ребят из команды я знаю по опыту работы в сборной России. С другими буду знакомиться, нам надо налаживать контакт», -приводит слова Кулешова пресс-служба «Спартака».

Бывший наставник Игорь Левшин принял решение подать в отставку и займёт место второго тренера и будет работать с вратарями.



Кулешов в качестве игрока выступал за волгоградский «Каустик», а также немецкие «Магдебург» и «Гуммерсбах». В составе сборной России стал чемпионом Европы — 1996, чемпионом мира — 1997 и бронзовым призёром Олимпийских игр — 2004 в Афинах.



После завершения игровой Олег Кулешов стал тренером, возглавлял команду третьей немецкой Бундеслиги «Шпринге», в 2012-2015 годах был главным тренером сборной России, а в сезоне-2018/19 возглавлял краснодарский «СКИФ».