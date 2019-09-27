Фигуристы Артемьева и Назарычев выиграли этап юниорского Гран-при в Загребе

Россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали победителями шестого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Загребе (Хорватия). По сумме двух программ Артемьева и Назарычев опередили Диану Мухаметзянову и Илью Миронова, лидировавших после короткой программе. Бронзовыми призёрами стали немцы Анника Хоке и Роберт Кункель.
Ещё одна российская пара Анна Щеглова/Илья Калашников, благодаря удачному выступлению в произвольной программе, поднялась на итоговое четвёртое место.
Фигурное катание. Шестой этап юниорского Гран-при. Загреб, Хорватия
Спортивные пары
1. Юлия Артемьева/ Михаил Назарычев (Россия) – 179,83
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 177,58.
3. Анника Хоке/Роберт Кункель (Германия) – 156,31…
4. Анна Щеглова/Илья Калашников (Россия) – 149,67.
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