Фигуристы Артемьева и Назарычев выиграли этап юниорского Гран-при в Загребе

Россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали победителями шестого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Загребе (Хорватия). По сумме двух программ Артемьева и Назарычев опередили Диану Мухаметзянову и Илью Миронова, лидировавших после короткой программе. Бронзовыми призёрами стали немцы Анника Хоке и Роберт Кункель.

Ещё одна российская пара Анна Щеглова/Илья Калашников, благодаря удачному выступлению в произвольной программе, поднялась на итоговое четвёртое место.

Фигурное катание. Шестой этап юниорского Гран-при. Загреб, Хорватия

Спортивные пары

1. Юлия Артемьева/ Михаил Назарычев (Россия) – 179,83

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 177,58.

3. Анника Хоке/Роберт Кункель (Германия) – 156,31…

4. Анна Щеглова/Илья Калашников (Россия) – 149,67.