Далалоян: российским гимнастам по силам взять реванш у сборной Китая на ЧМ
Российский гимнаст Артур Далалоян, год назад впервые за 19 лет принесший России титул чемпиона мира в самом престижном виде программы – индивидуальном многоборье, рассказал о целях на чемпионат мира — 2019.
«Конечно, хотелось бы повторить свой прошлогодний успех, но сейчас мы все сосредоточены на победном выступлении в командном многоборье. У нас сейчас сильная и сплоченная команда, которой по силам взять реванш у сборной Китая.
Как изменилась моя программа за прошедший год? На многих снарядах я прибавил в сложности, подготовил новые комбинации. Была проделана большая работа, которая, надеюсь, принесёт плоды», — приводит слова Далалояна пресс-служба ОКР.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Штутгарте (Германия) с 4 по 13 октября.
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