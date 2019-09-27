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Самуэльссон — о Йохауг: она приняла что-то по ошибке, для меня это не допинг

Самуэльссон — о Йохауг: она приняла что-то по ошибке, для меня это не допинг
Другие / Лыжный спорт 0

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон встал на защиту лыжницы Терезе Йохауг. Напомним, десятикратная чемпионка мира была дисквалифицирована после того, как её допинг-проба дала положительный результат на анаболический стероид клостебол.

«Йохауг приняла что-то по ошибке. Для меня это не допинг. Но как мы можем определять такие случаи? В этом и есть главная проблема. Было бы странно, если бы Терезу не наказали.

Её отстранили от выступлений на 18 месяцев, а тем кто сознательно употреблял допинг — 24. Это неправильно. Считаю, что тем, кто сознательно употреблял ЭПО (Эритропоэтин. — Прим. «Чемпионата») не место в спорте. Их возвращению никто не будет рад», — заявил Самуэльссон в эфире телеканал TV2.

Самуэльссон — о допинге: хочу, чтобы все соревновались в равных условиях
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