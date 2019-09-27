Макет волейбольного центра к ЧМ-2022 был представлен в Ярославле

Виртуальный макет волейбольного центра, который будет построен в Ярославле к чемпионату мира – 2022, был представлен на II Ярославском межрегиональном градостроительном форуме, в работе которого принял участие министр строительства РФ Владимир Якушев, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Проектом предусмотрено строительство двух зданий – непосредственно волейбольного центра и корпуса для пляжного волейбола. Площадь первого – 27 тысяч квадратных метров – поделена на три блока: игровой и тренировочный залы, а также подготовительно-реабилитационная зона. В игровом зале будет находиться главная арена, рассчитанная почти на 6000 зрителей. Предусмотрены кабинки для комментаторов, помещения для спортсменов и тренеров, а также отдельная комната для проведения антидопинговых тестов и зона СМИ. Она включает в себя пресс-центр и конференц-зал на 150 мест.

Во втором зале, тренировочном, обустроят два игровых поля, трансформирующихся в единое пространство для проведения соревнований, и трибуну на 500 человек.

В третьем блоке спортсмены смогут подготовиться к соревнованиям и восстановить силы после игр. На первом этаже разместится кафе и тренажёрный зал. Уровнем выше – залы для занятий и зона СПА, олимпийский бассейн для проведения соревнований на короткой воде, а также детский центр с бассейном для обучения плаванию.

В корпусе для пляжных видов спорта будет игровой зал с трибунами на 488 человек. Проводить соревнования и тренировки можно круглый год – помещение оборудуют системой подогрева кварцевого песка.

Разработка проектно-сметной документации по объекту будет завершена до конца года. Средства на эти цели выделены в рамках соглашения между Правительствами Москвы и Ярославской области, подписанного весной 2019 года.