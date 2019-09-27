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Палкина и Царёва не отобрались в финал ЧМ-2019 в метании молота

Палкина и Царёва не отобрались в финал ЧМ-2019 в метании молота
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российские легкоатлетки Софья Палкина и Елизавета Царёва не смогли квалифицироваться в финал чемпионата мира в Дохе в метании молота. Царёва, отправившая снаряд на отметку 70,35 м, заняла 15-е место в отборочном турнире. Чтобы войти в число 12 финалисток, Царёвой не хватило 1 метра. Палкина в лучшей попытке показала результат 68,53 м, что соответствует 19-й позиции.

Россиянки, выступающие в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА, стартовали в разных подгруппах. Палкина стала девятой в группе А, Царёва – восьмой в группе В.

Выиграла квалификацию американка Диэнна Прайс, отправившая снаряд на отметку 73,77 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе проходит с 27 сентября по 6 октября 2019 года.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2019. Метания
Женщины. Метание молота. Квалификация
27 сентября 2019, пятница. 16:40 МСК
Окончено
1
Диэнна Прайс
США
73.77
2
Залина Петривская
Молдавия
73.40
3
Йоанна Фёдоров
Польша
73.39
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