Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова вышла в финал чемпионата мира в Дохе в прыжках с шестом. Алёна Лутковская и Ирина Иванова квалификацию не прошли. Обе спортсменки завершили соревнования на высоте 4,35.
Квалификационный норматив 4,60 м показали 17 из 31 участницы. Все они выступят в финале. Отметим, что Сидорова, выступающая в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА, преодолела квалификационный рубеж с первого прыжка. До того, как планку установили на высоте 4,60, россиянка в сектор не выходила.
Лутковская и Иванова начали соревнования с высоты 4,20, которую преодолели с первой попытки. На второй взятой высоте (4,35) чемпионат мира для россиянок завершился.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе проходит с 27 сентября по 6 октября 2019 года.
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