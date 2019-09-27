Царёва: когда-то чудо произойдёт, и отстранение ВФЛА закончится

Российская легкоатлетка Елизавета Царёва подвела итог своего выступления на чемпионате мира в Дохе. Царёва не смогла квалифицироваться в финал соревнований по метанию молота, заняв 15-е место с броском на 70,35 м.
«Честно говоря, не очень выступила. Я рассчитывала на нечто большее, как минимум на финал. Сложно сказать, что мне помешало. Технически не получилось, я зажималась. Климат в Дохе не помешал мне абсолютно. Мы заранее были готовы к высокой температуре и влажности.
Условия проживания в Дохе хорошие. У меня абсолютно никаких претензий ни к питанию, ни к проживанию. Я слышала, что были проблемы у норвежцев с питанием. Нас предупредили, что надо мыть руки лучше, антисептик использовать. У нас, слава богу, всё в порядке, это отравление нас не коснулось.
В финале, думаю, будут результаты даже подальше 75. У американочек, у китаяночки. Посмотрим.
Очень смешанные чувства от чемпионата мира. Это мой первый чемпионат мира, атмосфера тут очень крутая.
За три-четыре года мы уже смирились с нейтральным статусом. Хорошо, что есть вообще шанс выступать. Надеемся, когда-то чудо произойдёт, и отстранение ВФЛА закончится», — передаёт слова Царёвой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 27 сентября 2019
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