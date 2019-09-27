Гэтлин: для меня честь, что Болт считает меня сильнейшим своим соперником

Олимпийский чемпион 2004 года, четырёхкратный чемпион мира американский спринтер Джастин Гэтлин рассказал о готовности к выступлению на чемпионате мира в Дохе.



«К счастью, травма меня больше не беспокоит. Всё в порядке. Мне 37 лет, парни. В таком возрасте что-то обязательно будет болеть (смеётся). Мне требуется больше времени на восстановление, больше времени, чтобы разогреть мышцы. Хорошо чувствую себя в красном бибе, но слишком не парюсь из-за этого. Я думаю лишь о том, как выиграть очередную золотую медаль.



Как я отношусь к тому, что здесь не будет одного высокого молодого человека с Ямайки? Да ладно, ребята. Вы можете назвать его имя (смеётся). На самом деле мне очень приятно, что он считает меня своим самым сильным соперником за всё время выступлений. Это действительно честь для меня. Очень странно, что его здесь нет. Когда он на стадионе, это всегда особенное шоу», — передаёт слова Гэтлина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.