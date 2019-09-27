Ласицкене стала финалисткой ЧМ-2019 по лёгкой атлетике в прыжках в высоту

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене вышла в финал чемпионата мира в Дохе в прыжках в высоту. Мария начала квалификацию на высоте 1,85 м, со второй попытки покорила планку на высоте 1,89 м и затратила по одной попытке на высоту 1,92 и квалификационный норматив 1,94. Без неудачных попыток обошлись только американка Вашти Каннингем и Карина Демидик из Беларуси.

Планку на высоте 1,94 м преодолели восемь спортсменок. Ещё четыре отобрались в финал по лучшим результатам среди остальных.

Завершилась также квалификация в стипль-чезе (3000 м с препятствиями) среди женщин. Россиянка Екатерина Ивонина показала 19-й результат (9.35,59), Анна Тропина — 26-й (9.44,06). Обе не вошли в число 15 финалисток.

Дмитрий Сорокин и Алексей Фёдоров не вошли в число финалистов в тройном прыжке. Сорокин с прыжком на 16,86 м стал 14-м, Фёдоров (16,71) — 18-м. Отметим, что Сорокину до выхода в финал не хватило 2 см.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе стартовал 27 сентября и завершится 6 октября.