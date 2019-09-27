Гэтлин: мы с Коулманом готовы сделать крутое шоу и осчастливить американцев

Олимпийский чемпион 2004 года, четырёхкратный чемпион мира американский спринтер Джастин Гэтлин рассказал о противостоянии с 23-летним соотечественником — Кристианом Коулманом.



«Здесь ещё один человек, который бросит мне вызов. Есть один паренёк. Ну раз уж мы не называем имён, то и я не буду. Но могу сказать, что Кристиан отлично готов в последнее время. Да, у него были проблемы с допинг-тестами, о которых все знают, но, уверен, он со всем справился и даст мне бой. Мы готовы сделать крутое шоу для своей страны и сделать соотечественников счастливыми.



Давал ли ему совет по поводу того, как справляться со сложными ситуациями с допингом? Не думаю, что ему нужны мои советы. У нас хорошие отношения, но не думаю, что мне стоит лезть в его жизнь так глубоко», — передаёт слова Гэтлина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гэтлин: для меня честь, что Болт считает меня сильнейшим своим соперником