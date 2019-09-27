Ивонина: не смогла нормально размяться, ещё и номер с неправильной фамилией дали
Российская легкоатлетка Екатерина Ивонина прокомментировала выступление на чемпионате мира в Дохе. 25-летней уроженке Кирова не хватило пяти секунд для выхода в финал соревнований в стипль-чезе (бег на 3000 метров с препятствиями).
«Я не размялась. Нам сказали, что в кол-руме можно будет это сделать, но там не получилось нормально. Сделала два ускорения, и всё. Конечно, если бы разминка была полноценной, то и результат мог быть другим. Обидно.
Из смешного, мне дали номер с неправильной фамилией, написали «Иванова». Пришлось менять. Условия проживания и питания нормальные, меня всё устраивает», — цитирует Ивонину «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что россиянка Мария Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту.
- 27 сентября 2019
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