Ивонина: не смогла нормально размяться, ещё и номер с неправильной фамилией дали

Российская легкоатлетка Екатерина Ивонина прокомментировала выступление на чемпионате мира в Дохе. 25-летней уроженке Кирова не хватило пяти секунд для выхода в финал соревнований в стипль-чезе (бег на 3000 метров с препятствиями).



«Я не размялась. Нам сказали, что в кол-руме можно будет это сделать, но там не получилось нормально. Сделала два ускорения, и всё. Конечно, если бы разминка была полноценной, то и результат мог быть другим. Обидно.



Из смешного, мне дали номер с неправильной фамилией, написали «Иванова». Пришлось менять. Условия проживания и питания нормальные, меня всё устраивает», — цитирует Ивонину «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что россиянка Мария Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту.