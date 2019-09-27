Лутковская — об отеле в Дохе: не могу сказать, что всё разваливается

Российская легкоатлетка Алёна Лутковская подвела итоги своего выступления на чемпионате мира в Дохе. Лутковская не сумела выйти в финал в прыжках с шестом, завершив соревнования на высоте 4,35 м.



«Я впервые на взрослом чемпионате мира, так что для меня здесь всё в новинку. Здесь крутая атмосфера, всё супер. Жаль, что немного не успела подобрать шесты, немного не повезло с этим. Я рассчитывала взять 4,50 м, но не вышло. Жара тут, конечно, нереальная. А внутри везде очень холодно. Хотя я не жалуюсь, потому что все в равных условиях.



Что помешало подобрать правильно шесты? Мы обычно это делаем вместе с тренером, он помогает. А в Катар ему не дали допуск, так что я осталась одна. Что касается ситуация с недопуском федерации, я об этом старалась вообще не думать. У меня был допуск, и я исходила из этого. Конечно, все нормально к нам относятся, несмотря на нейтральный статус. Все общаются, никаких проблем.



Условия в отеле? Все об этом спрашивают (смеётся). Отель нормальный, но просто он очень старый. Не могу сказать, что всё разваливается. Мы ещё не прыгали на кровати (смеётся)», — передаёт слова Лутковской корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сидорова вышла в финал чемпионата мира в Дохе в прыжках с шестом