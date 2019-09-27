Тропина: пока ещё не знаю, как себя вести на чемпионате мира

Российская легкоатлетка Анна Тропина прокомментировала выступление на чемпионате мира в Дохе. Спортсменка в квалификационном забеге стипль-чеза стала 11-й с результатом 9.44,06. Это время не позволило ей отобраться в финал.
«Чемпионат мира получился скомканным. Мне в самый последний момент дали допуск, так что я вообще в какой-то момент не верила, что поеду на мировое первенство. Были предположения, но я сильно не закладывалась на это. Надо было быстро набирать форму. Возможно, не настроилась должным образом. Для меня это первый опыт, пока ещё не знаю, как себя тут вести.
К жаре была готова в целом, на стадионе и везде в помещениях очень прохладно. Когда вышла тренироваться на воздухе, было тяжеловато. Очень влажно. Как бежать марафон при такой погоде? Я не знаю даже. Мне очень жалко марафонцев! Их же даже поливать водой не будут», — передаёт слова Тропиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 27 сентября 2019
-
21:51
-
21:37
-
21:19
-
20:59
-
20:40
-
20:35
-
20:20
-
19:41
-
19:29
-
19:09
-
18:51
-
18:38
-
18:32
-
18:11
-
17:52
-
17:35
-
17:18
-
17:00
-
16:55
-
16:45
-
16:38
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
15:57
-
15:48
-
15:31
-
14:57
-
14:23
-
14:18
-
14:11
-
13:38
-
13:23
-
13:17
-
11:55