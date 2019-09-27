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Тропина: пока ещё не знаю, как себя вести на чемпионате мира

Тропина: пока ещё не знаю, как себя вести на чемпионате мира
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Анна Тропина прокомментировала выступление на чемпионате мира в Дохе. Спортсменка в квалификационном забеге стипль-чеза стала 11-й с результатом 9.44,06. Это время не позволило ей отобраться в финал.

«Чемпионат мира получился скомканным. Мне в самый последний момент дали допуск, так что я вообще в какой-то момент не верила, что поеду на мировое первенство. Были предположения, но я сильно не закладывалась на это. Надо было быстро набирать форму. Возможно, не настроилась должным образом. Для меня это первый опыт, пока ещё не знаю, как себя тут вести.

К жаре была готова в целом, на стадионе и везде в помещениях очень прохладно. Когда вышла тренироваться на воздухе, было тяжеловато. Очень влажно. Как бежать марафон при такой погоде? Я не знаю даже. Мне очень жалко марафонцев! Их же даже поливать водой не будут», — передаёт слова Тропиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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