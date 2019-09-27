Ласицкене: надеюсь, уезжать из России не придётся

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не собирается менять спортивное гражданство, если российских спортсменов не допустят на Олимпийские игры в Токио.
Ранее, комментируя возможное повторное отстранение РУСАДА, Мария сообщила о намерении сменить тренировочную базу на зарубежную, чтобы получить доступ на Игры, как в 2016 году сделала жившая и тренировавшаяся в США Дарья Клишина.
«Тут важно подчеркнуть, что я сказала о том, чтобы уехать тренироваться, а не менять паспорт. Подчёркиваю это ещё раз! Надеюсь, не придётся этого делать.
Будет ли этой страной США, если будет? Нет, США не рассматриваю. Речь идёт о Европе», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Ласицкене не стала называть страну, в которую может уехать, обойдя уточняющие вопросы журналистов.
«Что вы такие умные все? Вообще, я настроена, что всё у нас в федерации решится», — подытожила Мария.
Ласицкене вышла в финал чемпионата мира в прыжках в высоту и 30 сентября будет защищать титул.
- 27 сентября 2019
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