Бегун помог сопернику добраться до финиша на чемпионате мира

Трогательная ситуация произошла на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).

Во время квалификационного забега на 5000 метров спортсмену из Арубы Джонатану Басби стало плохо — он с трудом самостоятельно передвигался. Его соперник из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо подхватил его и, придерживая за руку, помог добраться до финиша.

Зрители приветствовали красивый поступок Дабо бурными аплодисментами. Как только спортсмены пересекли финишную линию, Басби рухнул на землю.

Интересно, что результат Басби так и не был внесён в протокол — легкоатлет был дисквалифицирован. Что касается Дабо, то, даже невзирая на то, что часть дистанции он протащил на себе соперника, ему удалось установить личный рекорд в этой дисциплине.

Аруба — островное государство вблизи Венесуэлы с населением около 100 тысяч человек.

Фото доступно в «твиттере» L'Equipe.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе проходит с 27 сентября по 6 октября.



Ранее стало известно, что российская прыгунья в высоту двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене пробилась в финал соревнований.