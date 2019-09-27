Ласицкене — об условиях в отеле в Дохе: не знаю, как можно жить в таком номере

Двукратная чемпионка мира российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала об условиях в номере, в котором её разместили на чемпионате мира в Дохе.

«Из кондиционера идёт дым, как будто на тебя четыре человека курят. Не знаю, как можно жить в таком номере. Это странно. Не знаю, что это за отель. Шторы были настолько грязными, что боялась на них смотреть.

Думаю, фильтры просто до такой степени стали грязными, что оттуда идёт запах, похожий на запах сигарет. Наверное, это пыль такая. В любом случае, это очень неприятно.

Не подумайте, я не капризная в этом плане. Понимаю, что кровать у меня есть, туалет и ванная в номере. Что ещё надо? Но эти запахи, эти коридоры… Мы позавчера искали наш номер полтора часа. Честно! Один лифт не едет на этот этаж, другой лифт не едет на тот», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ласицкене вышла в финал чемпионата мира в прыжках в высоту и 30 сентября будет защищать титул.