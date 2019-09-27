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Ласицкене — о питании на ЧМ в Дохе: ощущение, что картошка с землёй

Ласицкене — о питании на ЧМ в Дохе: ощущение, что картошка с землёй
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная чемпионка мира российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, чем кормят спортсменов на чемпионате мира в Дохе.

«Как еда? Ни о чём! Не то что не вкусно, у этой еды вообще нет никакого вкуса. Такое ощущение, что картошка с землёй, если честно. Ожидала совсем другого от Катара. Была так оптимистично настроена, а тут такое», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Также Мария рассказала о контрастах жаркой погоды и излишне проветриваемых помещений в Катаре.

«На стадионе, в принципе, терпимо. На трибунах вообще нормально, там чувствуется ветерочек. У нас в секторе душновато немного, но в пределах разумного. Очень опасные переходы из тренировочного поля, где духотища, в тоннель, где жутко холодно из-за кондиционеров.

Действительно ли холодно в столовой? Да, жутко дует просто. Хожу в спортивном костюме там. Потом получается, что в этой же одежде прохожу через духоту, когда надо выйти на улицу. И потом возвращаемся в холодину», — сказала спортсменка.

Ласицкене вышла в финал чемпионата мира в прыжках в высоту и 30 сентября будет защищать титул.

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