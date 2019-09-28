Бегун из Гвинеи-Бисау рассказал, почему помог сопернику добраться до финиша
Бегун из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо прокомментировал самый трогательный поступок первого дня чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе. Напомним, Дабо помог сопернику из Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо прямо при прохождении пятикилометровой дистанции.
«Любой спортсмен в такой ситуации сделал бы то же самое. Помочь парню, который представляет другую страну — ничего особенного.
Что сказал Басби? «Спасибо», — цитирует Дабо АР News.
Интересно, что невзирая на то, что Басби финишировал, его время не было внесено в официальный протокол — легкоатлета дисквалифицировали.
Дабо же, отстав от победителя забега более, чем на четыре минуты, установил свой личный рекорд на данной дистанции.
Бегун помог сопернику добраться до финиша на чемпионате мира
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