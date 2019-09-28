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Бегун из Гвинеи-Бисау рассказал, почему помог сопернику добраться до финиша

Бегун из Гвинеи-Бисау рассказал, почему помог сопернику добраться до финиша
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бегун из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо прокомментировал самый трогательный поступок первого дня чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе. Напомним, Дабо помог сопернику из Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо прямо при прохождении пятикилометровой дистанции.

«Любой спортсмен в такой ситуации сделал бы то же самое. Помочь парню, который представляет другую страну — ничего особенного.

Что сказал Басби? «Спасибо», — цитирует Дабо АР News.

Интересно, что невзирая на то, что Басби финишировал, его время не было внесено в официальный протокол — легкоатлета дисквалифицировали.

Дабо же, отстав от победителя забега более, чем на четыре минуты, установил свой личный рекорд на данной дистанции.

Бегун помог сопернику добраться до финиша на чемпионате мира

Источник: AP News

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