Бегун из Гвинеи-Бисау рассказал, почему помог сопернику добраться до финиша

Бегун из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо прокомментировал самый трогательный поступок первого дня чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе. Напомним, Дабо помог сопернику из Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо прямо при прохождении пятикилометровой дистанции.



«Любой спортсмен в такой ситуации сделал бы то же самое. Помочь парню, который представляет другую страну — ничего особенного.



Что сказал Басби? «Спасибо», — цитирует Дабо АР News.



Интересно, что невзирая на то, что Басби финишировал, его время не было внесено в официальный протокол — легкоатлета дисквалифицировали.



Дабо же, отстав от победителя забега более, чем на четыре минуты, установил свой личный рекорд на данной дистанции.

Бегун помог сопернику добраться до финиша на чемпионате мира