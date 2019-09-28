Колоритный фанат сделал татуировку маскота клуба вокруг пупка

На матче НФЛ между командами «Филадельфия Иглз» и «Грин-Бей Пэкерс» на трибунах выделялся фанат «орлов». Мужчина разделся топлесс, чтобы показать свою новую татуировку. Посередине живота болельщика был изображён знаменитый талисман Филадельфии – Филли Фанатик. При этом лицо Фанатика, а ещё конкретнее, его нос точно совпал с пупком мужчины. Получилось, что на месте носа маскота – чёрная дыра.

Болельщик явно является давним и преданным фанатом «Филадельфии Иглз» — на его теле также есть татуировки с изображением зелёного орла, датой «1776» и собственно самим названием «Филадельфия».

Необычные татуировки болельщика привлекли к себе внимание телекамер и он получил немало времени в эфирной трансляции матча, который завершился победой его любимой команды.

Фото доступно в «твиттере» TMZ.