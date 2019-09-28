Ефимова: сомневаюсь, что поеду на Олимпиаду-2024

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала об отношении к Олимпийским играм. По её словам, многие спортсмены резко появляются на Олимпиадах, могут победить, а потом резко пропадают.



«Я уже знаю, что такое Олимпиада. Игры в Токио будут для меня четвертыми. Каждый раз это разные испытания, разные люди. Вроде и соревнуешься с одними и теми же соперниками. Всё нормально идет, а на Игры приезжаешь, а там ещё десятки новых спортсменов. Которые как-то попадают в призы или даже выигрывают. Самое интересное, что потом они исчезают. Это Олимпиада.



Сомневаюсь, что я поеду на Олимпийские игры 2024 года. Для меня каждая Олимпиада была последней. Не знаю, если бы я выиграла на своих первых Играх, осталась бы я в плавании или нет. Все время была какая-то незаконченная история. В Рио после того, как вылезла из бассейна, проплыв финал на 200 метров, сказала: «Мы едем в Токио», — заявила Ефимова в программе «Тает лёд с Алексеем Ягудиным» на «Матч ТВ»