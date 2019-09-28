Сборная Норвегии не подтвердила факт отравления спортсменов на ЧМ в Дохе

Представитель норвежской делегации на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) не стал подтверждать факт отравление членов сборной. Об этом сообщает ТАСС.
«В команде нет отравившихся атлетов», — заявил представитель.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что сборная Норвегия приняла решение выселиться из отеля, в котором также проживает и сборная России. Причиной такого решение стали не только плохие условия, но и массовое пищевое отравление.
Капитан сборной Норвегии Эрленд Шлоквик заявил, что причиной переезда команды стала антисанитария:
«Мы переехали в другой отель. Номера были плохого качества, гигиена и воздух не подходили спортсменам».
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, проживающая в том же отеле, раскритиковала питание в нём.
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