Сборная Норвегии не подтвердила факт отравления спортсменов на ЧМ в Дохе

Представитель норвежской делегации на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) не стал подтверждать факт отравление членов сборной. Об этом сообщает ТАСС.



«В команде нет отравившихся атлетов», — заявил представитель.



Ранее в СМИ распространилась информация о том, что сборная Норвегия приняла решение выселиться из отеля, в котором также проживает и сборная России. Причиной такого решение стали не только плохие условия, но и массовое пищевое отравление.



Капитан сборной Норвегии Эрленд Шлоквик заявил, что причиной переезда команды стала антисанитария:



«Мы переехали в другой отель. Номера были плохого качества, гигиена и воздух не подходили спортсменам».

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, проживающая в том же отеле, раскритиковала питание в нём.