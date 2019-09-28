Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная Норвегии не подтвердила факт отравления спортсменов на ЧМ в Дохе

Сборная Норвегии не подтвердила факт отравления спортсменов на ЧМ в Дохе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Представитель норвежской делегации на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) не стал подтверждать факт отравление членов сборной. Об этом сообщает ТАСС.

«В команде нет отравившихся атлетов», — заявил представитель.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что сборная Норвегия приняла решение выселиться из отеля, в котором также проживает и сборная России. Причиной такого решение стали не только плохие условия, но и массовое пищевое отравление.

Капитан сборной Норвегии Эрленд Шлоквик заявил, что причиной переезда команды стала антисанитария:

«Мы переехали в другой отель. Номера были плохого качества, гигиена и воздух не подходили спортсменам».

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, проживающая в том же отеле, раскритиковала питание в нём.

Норвежские легкоатлеты из-за отравлений покинули отель, в котором живут россияне

Источник: ТАСС

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент