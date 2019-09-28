В Чувашии не слышали о пояснениях главы РУСАДА своего скандального интервью

Главный тренер по лёгкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии Николай Панфилов заявил, что не слышал объяснения главы РУСАДА Юрия Гануса по поводу интервью французскому изданию L'Equipe. В нём он среди прочего допустил возможное переливание крови спортсменами из Чувашии под прикрытием со стороны региона.



«Не слышал, что он говорил о неверном переводе слов. Вышла от его имени статья, в которой Ганус обвиняет спортсменов. Из этой статьи я только всё и знаю.



Заявления, которые делал в интервью Ганус, были голословными, это очень некрасиво», — цитирует Ранфилова ТАСС.



Напомним, на минувшей неделе девять российских спортсменов подали в Савёловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe. Ганус после интервью заявил, что его слова были неверно истолкованы. В ОКР слова Гануса назвали «трудностями перевода».

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