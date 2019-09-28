Трофимова: проводить марафон в таких условиях — это издевательство

Российская легкоатлетка Сардана Трофимова прокомментировала итоги марафона на чемпионате мира в Дохе (Катар). С отставанием в 20 минут от лидера она расположилась в итоговом протоколе на 22-м месте.
«Мы много работали перед этим стартом и, конечно, рассчитывали на результат, а тут такая жара. IAAF же должна смотреть, где проводить соревнования. Обидно, очень обидно.
Думаю, я получила урок. Нужно смотреть на температуру и условия. Но, надеюсь, такого больше не будет. Не думаю, что кто-то вообще может в такую жару пробежать 2.29.
Когда видела лежащих по трассе, словно трупы, людей, было страшно. Но я знала, что добегу. Была установка добежать, кровь из носу, но добежать. Причем люди начали сходить уже на 10-м километре: кто-то падал, кто-то хватался за бок, у кого-то ноги сводило. Это реально издевательство — проводить марафон в таких условиях.
Питание и отель? Есть проблема с питанием, хотели перед марафоном макароны поесть, а они уже чем-то заправлены. Просто отдельно нет, макароны уже с соусом. Особо поесть нечего», — цитирует Трофимову «Матч ТВ».
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