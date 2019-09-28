Белорусская легкоатлетка жёстко раскритиковала чемпионат мира в Дохе

Легкоатлетка из Беларуси Ольга Мазурёнок, специализирующаяся на марафоне, подвергла жёсткой критике организаторов чемпионата мира, который 27 сентября стартовал в Дохе (Катар). На завершившемся марафоне Ольга финишировала на пятом месте.
«После такого забега чувствуешь опустошение. Ужасный чемпионат мира во всех отношениях. Даже с водой на трассе сделали неправильно. Они поставили столы с водой по внешней стороне. И каждый километр нужно было бежать десять метров до этого стола, а затем обратно. Получилось за дистанцию примерно 200 метров лишних.
Проведение марафона в таких условиях — это неуважение к спортсменам. Там собралась кучка высокопоставленных людей, и они решили, что соревнования будут проводиться здесь с какой-то радости. Сами стоят под кондиционерами, если вообще не спят в данный момент. А ты готовишься полгода, жертвуешь всем, вкладываешься, чтобы показать какой-то результат.
Я, конечно, понимаю, что побеждает сильнейший, но если человек хочет соревноваться именно в таких условиях, то есть специальные экстремальные марафоны, наподобие трехдневного бега по пустыне, стартов в Малайзии и тому подобного. А тут всё-таки спорт высших достижений, и нужно соответствовать. Ну неужели это нормально, что финишировало чуть больше половины стартовавших? И дай бог чтобы у всех со здоровьем теперь было без серьезных последствий.
Вызывает претензии и организация, и питание. Честно — от этой страны ожидали большего», — цитирует Мазурёнок «Матч ТВ».
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