Сербские болельщики сорвали минуту молчания в память о бывшем президенте Франции

Болельщики сборной Сербии по волейболу сорвали минуту молчания перед полуфинальном матчем чемпионата мира Франция — Сербия.



Памятный ритуал посвящался бывшему президенту Франции Жаку Шираку, который скончался 26 сентября. Интересно, что матч проходил в Париже.

Матч завершился победой сборной Сербии на решающем тай-брейке пятого сета — 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7).



За титул сербские волейболисты сыграют с командой Словении, которая накануне в полуфинале обыграла Польшу (3:1). В матче за бронзовые медали встретятся французы и поляки.



Напомним, действующий чемпион Европы — сборная России — в четвертьфинале сенсационно проиграла команде Словении со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).



Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.