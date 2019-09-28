Губерниев: отстранение России от Олимпиады? Нечего было допинг жрать

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мыслями о слухах о возможном отстранении России от Олимпийских игр в Токио — 2020.

Напомним, новый допинг-скандал вокруг российского спорта был запущен немецким журналистом Хайо Зеппельтом, который заявил, что допинг-пробы, переданные из Московской лаборатории экспертам ВАДА, могли быть подменены.

«Зеппельт? Он делает свою работу. Важно понять, что нам действительно придется очень туго, если подтвердятся какие-то истории из того, что говорил Хайо. Ситуация может очень сильно по нам ударить. Вполне возможно, что мы даже придём к тому, что санкции будут намного более серьёзными, чем перед Играми в Корее или Бразилии, это надо признать.



Насколько мы сейчас готовы подготовить какое-то объяснение всему, что происходило? Были какие-то манипуляции или нет, но, так или иначе, нам нужно договариваться.



Играть в игру «Их там нет» неразумно. Взывать к какой-то социальной справедливости к Западу, что пострадают чистые спортсмены… Там скажут: «Да, пострадают, но не надо было допинг жрать». И в этом они, кстати, правы. Действительно, не надо было допинг жрать! Мы в этом погрязли по горло.



Другой вопрос, что процесс самоочищения мы прошли успешно, выиграли эту войну. Тем не менее что будет сейчас, даже представить боюсь», — заявил Губерниев в эфире радио «Комсомольская правда».