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Туктамышева назвала фигуриста и футболиста, которых считает самыми красивыми

Туктамышева назвала фигуриста и футболиста, которых считает самыми красивыми
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в блиц-интервью, назвав самых красивых футболиста и фигуриста, а также рассказав, как правильно произносится её фамилия.

«Ощущаю себя ветераном? Да, чуть-чуть. Где лучше судят — в фигурном катании или в футболе? Ой, и там и там бывают косяки иногда. Кто самый красивый фигурист? Андрей Лазукин. А футболист? Маркизио. Туктамы́шева или Тукта́мышева? Тукта́мышева», — приводит слова фигуристки «Матч ТВ».

Напомним, россиянка одержала победу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 229,12 балла. Туктамышева чисто исполнила два тройных акселя в начале произвольной программы. Она допустила только одну серьёзную ошибку — падение с каскада двойной аксель — тройной тулуп.

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