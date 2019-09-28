Тютюнина и Шустицкий завоевали серебро на этапе юниорского Гран-при в Загребе

Российские танцоры Софья Тютюнина/Александр Шустицкий завоевали серебряные медали на шестом этапе юниорской серии Гран-при в Загребе (Хорватия). Победу одержали Мария Казакова и Георгий Ревия из Грузии. Бронза у канадского дуэта Эмми Бронсар/Айсса Буарагуйя.

Дебютанты серии Светлана Лизунова/Александр Вахнов заняли 8-е место.

Тютюнина и Шустицкий на своём первом этапе Гран-при в Риге были бронзовыми призёрами.

Фигурное катание. Шестой этап юниорского Гран-при. Загреб, Хорватия

Танцы на льду

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 169,22.

2. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) – 154,39.

3. Эмми Бронсар/Айсса Буарагуйя (Канада) – 149,97…

8. Светлана Лизунова/Александр Вахнов (Россия) – 141,39.