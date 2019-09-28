Бузато: России полезно приспособиться к разнообразной игре соперников

Наставник женской сборной России по волейболу Сержио Бузато прокомментировал победу в матче со сборной Кении (3:0) на Кубке мира в Японии.
«Кения сегодня очень хорошо атаковала и подавала. Отдаю должное их волейболу. Этот турнир труден тем, что приходится встречаться со многими различными школами волейбола, но нам полезно это испытать и приспособиться к разнообразной игре соперников. Российские волейболистки сегодня хорошо блокировали, и я думаю, что это было главной причиной нашей победы. Завтра у нас ещё один тяжёлый матч — с Бразилией. Для нас это хорошая подготовка к Олимпийским играм, поэтому будем стараться одержать трудовую победу», — приводит слова Бузато пресс-служба соревнований.
Матч Россия — Бразилия начнётся 29 сентября в 8:00 мск.
- 28 сентября 2019
-
18:50
-
18:12
-
17:51
-
17:28
-
17:21
-
16:29
-
15:34
-
13:19
-
13:05
-
12:23
-
11:37
-
10:40
-
09:55
-
04:16
-
01:03
-
00:51
-
00:44
-
00:26
- 27 сентября 2019
-
23:36
-
23:02
-
22:47
-
22:28
-
22:26
-
22:02
-
21:51
-
21:37
-
21:19
-
20:59
-
20:40
-
20:35
-
20:20
-
19:41
-
19:29
-
19:09
-
18:51