Бузато: России полезно приспособиться к разнообразной игре соперников

Наставник женской сборной России по волейболу Сержио Бузато прокомментировал победу в матче со сборной Кении (3:0) на Кубке мира в Японии.

«Кения сегодня очень хорошо атаковала и подавала. Отдаю должное их волейболу. Этот турнир труден тем, что приходится встречаться со многими различными школами волейбола, но нам полезно это испытать и приспособиться к разнообразной игре соперников. Российские волейболистки сегодня хорошо блокировали, и я думаю, что это было главной причиной нашей победы. Завтра у нас ещё один тяжёлый матч — с Бразилией. Для нас это хорошая подготовка к Олимпийским играм, поэтому будем стараться одержать трудовую победу», — приводит слова Бузато пресс-служба соревнований.

Матч Россия — Бразилия начнётся 29 сентября в 8:00 мск.