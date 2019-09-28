Дин Лижэнь стал вторым финалистом Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь стал вторым финалистом Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске. На тай-брейке полуфинального раунда Дин Лижэнь обыграл соотечественника Юй Янъи. Для выявления сильнейшего шахматистам потребовались две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход. В первой партии была зафиксирована ничья, во второй — победу одержал Дин Лижэнь.

Благодаря выходу в финал, Дин Лижэнь завоевал путёвку на турнир претендентов, победитель которого получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

В финале Кубка мира Дин Лижэнь встретится с азербайджанцем Теймуром Раджабовым, который в полуфинале по итогам двух партий в классические шахматы оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва. В матче за третье место сыграют Вашье-Лаграв и Юй Янъи.

По регламенту в финале и матче за третье место соперники проведут по четыре партии в классические шахматы, после чего при необходимости состоится тай-брейк. Начало медальных матчей 30 сентября.